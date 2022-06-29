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Evini su basan gözü yaşlı kadın sözleriyle gönülleri fethetti

İhlas Haber Ajansı - Burak Can Tokyürek - Güncel
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Evini su basan gözü yaşlı kadın sözleriyle gönülleri fethetti Vali Kaldırım ve evi su basan kadının duygulandıran diyaloğu Vali Çetin Oktay Kaldırım talimatı verdi: Evi temizlenen Kıymet teyzenin bu kez mutluluğu gözlerinden okundu Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşanan sel öncesi ve...

Evini su basan gözü yaşlı kadın sözleriyle gönülleri fethetti

Vali Kaldırım ve evi su basan kadının duygulandıran diyaloğu

Vali Çetin Oktay Kaldırım talimatı verdi: Evi temizlenen Kıymet teyzenin bu kez mutluluğu gözlerinden okundu

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşanan sel öncesi ve sonrasında sürekli bölgede çalışmaları yerinde takip ederek vatandaşların yanında olan Vali Çetin Oktay Kaldırım, evine su basan Kıymet teyzenin gözyaşlarına duyarsız kalmadı. Evi temizlenen yaşlı kadının mutluluğu adeta gözlerinden okundu.

Etkili olan sağanak Kocaali ilçesinde bazı mahallelerde su taşkınlarına sebep oldu. Meteoroloji ekiplerinin uyarıları ile birlikte teyakkuza geçen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, taşkın öncesinde bölgeye giderek yapılan hazırlık ve alınan tedbirleri değerlendirmişti. Yaşanan sel felaketi sonrasında da bölgeden biran olsun ayrılmayan Vali Kaldırım, çalışmaları yerinde inceleyerek, selde mağduriyet yaşayan vatandaşları tek tek ziyaret etti.

Vali Kaldırım'ın gece saatlerinde Demiraçma Mahallesi ziyareti esnasında ise duygusal anlar yaşandı. Vali Kaldırım, evini su basan Kıymet Arar isimli yaşlı kadını ziyaret etti. Bu esnada Vali Çetin Oktay Kaldırım'a sarılan Kıymet teyze, gözyaşlarına hakim olamadı. Vali Kaldırım ise geçmiş olsun temennisinde bulunarak, evin temizliği konusunda ekiplere talimat verdi. Kıymet teyzeyi teselli edip can sağlığı dileyerek evin durumunu da inceleyen Vali Kaldırım, daha sonra evin ekiplerce temizleneceğini ve ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hasar tespiti yapılacağını ifade etti.

Sözleriyle gönülleri fethetti

Vali Kaldırım ile Kıymet teyze arasında geçen diyalog ise duygulandırdı. "Cana bir şey gelmesin gerisini hallederiz" diyerek ekiplere talimat veren Vali Çetin Oktay Kaldırım'a sarılarak gözyaşlarına hakim olamayan Kıymet Arar, "Biz yaparız, benim kızlarım temizler. Allah razı olsun" sözleriyle gönülleri fethetti. Daha sonrasında evi ekiplerce temizlenen Kıymet Arar, "O benim oğlum, evladım. Yardımları altın tabaklarla önüne gelsin öbür dünyada. Dualarım onlarla, Allah ona ne muradı varsa versin" ifadelerini kullanarak teşekkürlerini iletti.

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İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel

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