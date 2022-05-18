Evine gireni öldürmüştü, DNA eşleşmedi - Haberler

Olay, 14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tersane işçisi Osman Karatoprak, mesai bitiminin ardından evine geldi. Bir süre sonra Karatoprak, diğer odadan sesler geldiğini fark etti. Kontrol etmek için odaya yönelen Osman Karatoprak, evine giren Murat Yarar ile karşılaştı. Çıkan arbedede Karatoprak, Yarar'ı bıçakladı. Evden çıkıp kaçan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Yarar, kurtarılamadı. Murat Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi. Tutuklanan Osman Karatoprak hakkında 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.