Evine depoladığı sahte içkileri satan şüpheli yakalandı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, evinde depoladığı sahte içkileri yakın çevresi ile eğlence mekanlarına sattığı belirlenen E.S. (62), gözaltına alındı. Yapılan aramada 138 şişe sahte içki ele geçirilirken, üzerlerindeki bandrollerin de gerçek olmadığı belirlendi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, E.S.'nin, Kınık ilçesindeki evine çevre il ve ilçelerden sahte içki getirip, yakın çevresi ile eğlence mekanlarına sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine yaptığı operasyonda, 138 şişe sahte içki ele geçirdi. İçkilerin üzerindeki bandrollerin sahte olduğu belirlenirken, E.S. gözaltına alındı. Şüpheliye '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. E.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.