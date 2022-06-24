Evine depoladığı sahte içkileri satan şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evine depoladığı sahte içkileri satan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Güncel
 - Güncelleme:
Evine depoladığı sahte içkileri satan şüpheli yakalandı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, evinde depoladığı sahte içkileri yakın çevresi ile eğlence mekanlarına sattığı belirlenen E.S. (62), gözaltına alındı.

İZMİR'in Kınık ilçesinde, evinde depoladığı sahte içkileri yakın çevresi ile eğlence mekanlarına sattığı belirlenen E.S. (62), gözaltına alındı. Yapılan aramada 138 şişe sahte içki ele geçirilirken, üzerlerindeki bandrollerin de gerçek olmadığı belirlendi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, E.S.'nin, Kınık ilçesindeki evine çevre il ve ilçelerden sahte içki getirip, yakın çevresi ile eğlence mekanlarına sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine yaptığı operasyonda, 138 şişe sahte içki ele geçirdi. İçkilerin üzerindeki bandrollerin sahte olduğu belirlenirken, E.S. gözaltına alındı. Şüpheliye '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. E.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Hisarcık Kınık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title