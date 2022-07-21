Evine bırakılmayınca şoförü bıçaklayıp, minibüsün camını kırdı, 2 yolcuyu yaraladı

ERZURUM'da, kendisini evin önünde indirmeyen minibüs şoförünü elinden bıçaklayan kişi, taşla aracın camını kırıp, 2 yolcuyu da yaraladı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yolculardan Berin Aslan, "İkisi de birbirine bıçak çekti, Şoför elinden yaralandı. Yolcu olan genç taşla cama vurdu. Arka koltukta oturuyordum. Kucağıma büyük bir taş geldi. Çocuğumun bacakları benim de parmağım yaralandı" dedi.

Olay, Palandöken ilçesindeki Maksut Efendi Mahallesi'nden geçen E-80 kara yolu üzerinde meydana geldi. Hınıs ilçesinden Erzurum'a gelen yolculardan biri, şoför Harun Gül'den kendisini evinin önüne götürmesini istedi. Şoför bu isteği geri çevirince tartışma çıktı. Taraflar, birbirine bıçak çekerek saldırdı. Harun Gül'ü elinden bıçaklayan yolcu, minibüsün arka camını da büyük bir taşla kırdı. Kırılan cam parçalarıyla bir kadın ve çocuk hafif yaralandı. Arbede sırasında minibüsteki kadın ve çocuk yolcular büyük panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, şoförü bıçaklayıp yolcuların yaralanmasına neden olan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yolcular, aynı hattaki başka bir minibüsle yollarına devam etti. Yaralı Harun Gül ise önce hastaneye sonra da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.