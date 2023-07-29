Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın pompalı tüfekle intihar etmesi üzerine yapılan soruşturma sonucunda, tüfeği temin ettiği tespit edilen şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Evinden cephanelik çıkan şahıs tutuklandı

"Ne silah satması, ben öyle bir şey yapmadım"

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın pompalı tüfekle kendi hayatına son vermesinin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde olayda kullanılan tüfeği temin ettiği tespit edilen şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli basın mensubunun sorusuna, "Ne silah satması, ben öyle bir şey yapmadım" diyerek cevap verirken çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

temin edildiği şahsı tespit eden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirirken, bir şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan

Olay, Çamdibi Mahallesi Sanayi Sitesinde 28 Temmuz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. isimli şahsın pompalı tüfek ile kendi hayatına son vermesinin ardından ekipler silahın nereden temin edildiğini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan pompalı tüfeğin Ü.Ö. isimli bir şahıstan alındığını tespit eden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Silah satıcısı Ü.Ö.'nün evine sabaha karşı operasyon düzenlendi. Ekiplerin evde yaptıkları aramada; 1 adet kurusıkı tabancaların namlulularını açmada kullanılan torna tezgahı, 7 adet tam otomatik, 5 adet tek kırma, 5 adet çift kırma, 2 adet pompalı, 2 adet de havalı olmak üzere toplamda 21 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca ile silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheli Ü.Ö. ise silah kaçakçılığı ve ticareti yapmak suçu ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Ben öyle bir şey yapmadım"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ü.Ö. adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Silahı satarken birinin kendini öldürebileceğini düşündünüz mü?" sorusuna cevaben Ü.Ö., "Ne silah satması, ben öyle bir şey yapmadım" diyerek cevap verdi. Ü.Ö. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.