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Evinde yasa dışı kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

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Evinde yasa dışı kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

ANKARA'da, yasa dışı kenevir yetiştirilen eve yapılan operasyonda 4 kilogram 604 gram kubar esrar ve 37 kök kenevir ele geçirildi, E.E. gözaltına alındı.

ANKARA'da, yasa dışı kenevir yetiştirilen eve yapılan operasyonda 4 kilogram 604 gram kubar esrar ve 37 kök kenevir ele geçirildi, E.E. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.E.'nin Sincan ilçesindeki evinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, adrese operasyon düzenledi. Aramada 4 kilogram 604 gram kubar esrar ve 37 kök kenevir ele geçirildi, E.E. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ve kenevirlere el konulurken, E.E. hakkında adli işlemlere başlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kenevir Ankara Güncel Haberler

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