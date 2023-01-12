EVİNDE UYUŞTURUCU İÇİN SERA KURAN KİŞİ YAKALANDI Güncel Haberler SAKARYA'nın Hendek ilçesinde evinde uyuşturucu üretmek için sera kuran S.Ç. jandarmanın operasyonu ile yakalandı. SAKARYA'nın Hendek ilçesinde evinde uyuşturucu üretmek için sera kuran S.Ç. jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hendek ilçesi Yeni Mahalle'de S.Ç.'nin evine baskın düzenledi. Evde saksılarda uyuşturucu yetiştirmek için sera kurulduğu belirlendi. Evde yapılan aramada 25 kök marihuana, 150 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütme aparatı, serada kullanılan aletler ele geçirildi. S.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yeni Mahalle Hendek Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› EVİNDE UYUŞTURUCU İÇİN SERA KURAN KİŞİ YAKALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.