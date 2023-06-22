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Evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

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Şanlıurfa'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Faik Ö. İsimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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