Evinde ürettiği elektriğin yüzde 70'ini satıyor - Haberler

KÜTAHYA'da, evinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üreten Nazmi Eğret (41), hem evinin elektriğini karşılıyor hem de ürettiği enerjinin yüzde 70'ini elektrik dağıtım şirketine satıp gelir sağlıyor. Kurduğu sistemle bu yıl 8 bin lira kar elde ettiğini belirten Eğret, bugüne kadar 18 bin kilovatsaat (kwh) enerjiyi ülke ekonomisine kazandırdığını da söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan kamu görevlisi, evli ve 1 çocuk babası Nazmi Eğret, yaklaşık 3 yıl önce evinin çatısına güneş enerjisi panelleri kurup elektrik üretmeye başladı. Panel sayısını zamanla 18'e çıkaran Eğret, saatlik 5 kilovat/saat, günlük ise 36 kilovat/saat elektrik üretimine ulaştı. Eğret, 3 yıllık sürede 18 bin kilovatsaat (kwh) enerjiyi ülke ekonomisine kazandırdığını söyledi. 2019 yılındaki test ve kabul işlemlerinin ardından 3 ay içinde üretime başladığını kaydeden Eğret, "Sistemde 18 adet güneş paneli var. Kurulu gücü 5 kilovat civarında. Maksimum güçte günlük 36 kilovat elektrik üretiyoruz. Proje öncesinde bir mühendislik firmasıyla anlaşıyoruz. Çağrı mektubunu aldıktan sonra proje çiziliyor ve işlemler tamamlanıyor. Çift taraflı sayaçla devreye alınıyor" dedi.