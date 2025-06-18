Evinde Tartıştığı Babasını Tüfekle Yaralayan Sanığa 14 Yıl Hapis

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da evde tartıştığı babasını tüfekle yaralayan E.K., 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, kasıtlı bir eylemde bulunmadığını savunurken, savcı ceza talep etti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evde tartıştığı babasını tüfekle ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.K. (23) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü sanık ile babası M.K'nin bilinmeyen nedenle tartıştığını belirtti.

M.K'nin tartışma sırasında oğluna küfrettiğini anlatan savcı, sanığın da evde bulunan tüfekle ateş ederek babasını hayati tehlike geçirecek nitelikte omzundan ağır yaraladığını belirtti.

Sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu ve eylemi neticesinde babasında kemik kırığının oluştuğunu ifade eden savcı, E.K'nin "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.K, tartışma sırasında babasının kendisini darbettiğini öne sürerek, "Tüfeğin çalıştığını dahi bilmiyordum. Tüfeği elime aldığımda aniden patladı. Kasıtlı olarak ateş etmedim. Babam bu şekilde yaralandı. Kasıtlı bir eylemim yoktur. Babamı öldürme amacım olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Mahkeme heyeti, "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık E.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Masaj salonu kılıfıyla suç çetesi! Neler yapmışlar neler

Bir ilin konuştuğu olay! Bu mesaj salonuna gidenler diken üstünde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit sezon finali sonrası imaj tazeledi

Sakallar gitti, yeni tarz geldi! Burak Özçivit'ten radikal değişim
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti, aylar sonra ceset parçalarına ulaşıldı

Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.