Son dakika... Evinde sel sularına yakalanan kadın hayatını kaybetti...Sel sularının binaya dolduğu anlar kamerada - Haberler

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Son dakika... Evinde sel sularına yakalanan kadın hayatını kaybetti...Sel sularının binaya dolduğu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Evinde sel sularına yakalanan kadın hayatını kaybetti.

Evinde sel sularına yakalanan kadın hayatını kaybetti...Sel sularının binaya dolduğu anlar kamerada

ANKARA Ankara'da sağanak yağış sonrası su dolan binada bir kadın hayatını kaybetti. Sel sularının binaya dolma anı kameralara yansıdı.

Sağanağın etkisi altındaki Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesin de bir binanın bodrum katında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara su Güncel Haberler Son Dakika

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