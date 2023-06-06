EVİNDE ÖLÜ BULUNAN EMEKLİ AŞÇININ CİNAYET ŞÜPHELİSİ OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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Bursa'da evinde bıçaklanarak öldürülen emekli aşçı Gülhanettin Çelik'in (59) oğlu E.Ç. (34) gittiği Ankara'da cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı.
Bursa'da evinde bıçaklanarak öldürülen emekli aşçı Gülhanettin Çelik'in (59) oğlu E.Ç. (34) gittiği Ankara'da cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan E.Ç., adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel