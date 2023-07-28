Evinde kokain ve uyuşturucu hapla yakalandı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, evinde 3 bin 636 uyuşturucu hap ve 308 gram kokainle yakalanan Uğur S. (30), gözaltına alındı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, evinde 3 bin 636 uyuşturucu hap ve 308 gram kokainle yakalanan Uğur S. (30), gözaltına alındı.

Çiğli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı. Harmandalı Ahmet Efendi Mahallesi'nde yaşayan U.S.'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu öğrenen polis ekipleri, dün gece harekete geçti. Eve yapılan baskındaki aramada 3 bin 636 uyuşturucu hap, 308 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 adet kurusıkıdan bozma silah, 49 mermi, 1 adet siparişlerin yazıldığı defter ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili Uğur S., polis tarafından gözaltına alındı.