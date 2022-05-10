Evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atlayınca ayağı kırıldı

KAYSERİ'de, evde tartıştığı 2 kişi tarafından darbedilince kaçmak için 1'inci kattan atlayan Mehmet T.'nin (43) ayağı kırıldı.

Olay, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesindeki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet T. evine gelen kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi ile alacak borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet T., tartıştığı 2 kişi tarafından darbedildi. Bu sırada Mehmet T., 1'inci katın balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ayağı kırılan Mehmet T. acı içerisinde yardım isterken, 2 şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.