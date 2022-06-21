Evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası
AA - İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası uygulandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, 2 dağ keçisi boynuzu buldu.
Ev sahibi şüpheliye, 500 bin lira tazminat cezası ile 13 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen boynuzlar ise müdürlüğe götürüldü.
AA / İsmail Kaya - Güncel