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Evinde başından ve sırtından vurulmuş halde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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Evinde başından ve sırtından vurulmuş halde ölü bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Yıldırım Karabulut (46) evinde başından ve sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Yıldırım Karabulut (46) evinde başından ve sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı'nda meydana geldi. Bir evden silah sesi duyan mahalleli, polis ekiplerine durumu haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, girdikleri evde Yıldırım Karabulut'u kanlar içinde buldu. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen Karabulut'un başından ve sırtından tabancayla vurulduğu belirlendi. Karabulut'un cesedi otopsi için hastaneye götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

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