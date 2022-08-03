EVİN YANINDAKİ DEPO YANDI KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir evin deposu olarak kullanılan yapı, yanarak küle döndü. KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir evin deposu olarak kullanılan yapı, yanarak küle döndü. Olay saat 16.00 sıralarında Gölcük İcadiye Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir evin deposu olarak kullanılan bitişik yapıda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürülen yangında, depo tamamen yanarak küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Gölcük Güncel Haberler

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