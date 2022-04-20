EVİN HER YERİNDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

KOCAELİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda evde yapılan aramada her dolaptan uyuşturucu ve silah çıktı. 10 kilo 593 gram uyuşturucu, 10 silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. A.H. ve A.Ö.?nün bulunduğu eve düzenlenen baskında arama yapıldı. Banyoda, mutfaktaki raflarda, yatak odasındaki dolaplarda ve evin birçok yerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu. 10 kilo 553 gram sentetik kannabinoid, 40 gram esrar, ayrıca ruhsatsız 5 av tüfeği, 4 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara uyumlu 17 şarjör ve 348 fişek ile hassas terazi ve 1 adet uçaksavar mermisi bulundu. 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel