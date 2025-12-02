Haberler

Evin Erginoğuz, İslam Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Milli boksör Evin Erginoğuz, Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslam Dayanışma Oyunları'nda 60 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Hedefi, önümüzdeki yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve sonrasında olimpiyatlarda başarılı olmak.

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslam Dayanışma Oyunları'nda 60 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Evin Erginoğuz (23), memleketi Van'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. 9 yıldır boks yapan ve bugüne kadar 5 Türkiye şampiyonluğu kazanan Erginoğuz, hedefinin önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda da iyi bir başarı elde etmek olduğunu söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Evin Erginoğuz, 1-10 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 3 bin 500 sporcunun katıldığı 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar 60 kiloda altın madalya kazandı. Yaklaşık 9 yıldır boks yapan ve bugüne kadar 5 Türkiye şampiyonluğu kazanan milli boksör Erginoğuz, elde ettiği bu şampiyonlukla büyük bir başarıya imza attı.

'HEDEFİM OLİMPİYAT MADALYASI ALIP ÜLKEMİZİN BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK'

Milli sporcu Erginoğuz, bugüne kadar yapılan yarışmalarda ayrıca 3 uluslararası üçüncülük elde ettiğini belirterek, "Daha önceki Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemi temsil ettim ve son yapılan 6'ncı İslam Dayanışma Oyunları'nda 60 kiloda altın madalya kazandım. Bu şampiyonaya antrenörüm Ayhan Öz ile çok çalıştık. 9 yıldır bu sporu yapıyorum ve bu konuda da çok emek veriyorum. Çok şükür altın madalya ile ülkeme döndüm. En büyük hedefim olimpiyat madalyası alıp, ülkemizin bayrağını dalgalandırmak. İslami Dayanışma Oyunları'nda bayrağımızı göklere çektim. İnşallah olimpiyatlarda da aynı şekilde ülkeme bu gururu yaşatacağım. Çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Daha sonra da hedefim olimpiyatlarda iyi bir başarı elde etmek" dedi.

'EVİN'İN BAŞARISIYLA GURUR DUYUYORUZ'

Van'da 24 yıldır boks antrenörlüğü yapan Ayhan Öz ise altın madalya kazanan sporcusunun başarısıyla gurur duyduklarını söyledi. Öz, "Sporcumuz Evin Erginoğuz, altın madalya kazandı. Yaklaşık 9 yıldır bu sporcumuzla beraber çalışıyoruz. Çok düzenli ve disiplinli bir çalışma içerisindeyiz. Bunun yanı sıra çok başarılı sporcularımız var. Bundan önce Şeyma Usta, İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, dünya ikincisi oldu. Diğer birkaç sporcumuz da yine aynı şekilde Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Asıl hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında iyi başarı elde etmek. En büyük hedefimiz ise 2028 olimpiyatlarına sporcu göndermek, İstiklal Marşımızı okutmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu konuda başta Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve yetkililerimizin maddi ve manevi desteklerine ihtiyacımız var. Şu an 150 sporcumuz var. Asıl amacımız gençlerimizi kötü alışkanlarından ve madde bağımlılığından koruyup gençleri spora kazandırmak. Bunun için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
