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Evin Duvarında Sincapların İlginç Dansı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin duvarına tırmanan sincaplar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada paylaşıldı.

Evin duvarında gezinen sincaplar kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin duvarına tırmanan sincaplar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Safranbolu'nun Bağlarbaşı Mahallesi Tuzcuçıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan geçen bir vatandaş, bir evin dış cephesinde hareket eden sincapları fark etti. Duvara tırmanan 3 sincabı cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, bu ilginç anları sosyal medyada da paylaştı.

Görüntülerde, sincapların evin duvarında çevik hareketlerle yukarıya doğru tırmandığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET OĞUZHAN DOĞAN - Güncel
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