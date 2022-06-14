EVİN DUVARINA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI, ARAÇTAKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü A.E. (47) olay yerinden kaçarken, otomobilde bulunan Halil Turgut (60) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 16 VG 206 plakalı otomobil, seyir halindeykehn kontrolden çıktı. E.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İbrahim Çelik'e evin duvarına çarptı. Binanın yan duvarı yıkılırken, otomobil ise demir yığını haline dönüştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü A.E., olay yerinden kaçarken, yanında bulunan Halil Turgut, çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Halil Turgut, ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra kaçan sürücü A.E. ise jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel