EVİN DEPOSUNA GİREN YILANI İTFAİYE YAKALADI - Haberler

EVİN DEPOSUNA GİREN YILANI İTFAİYE YAKALADI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin deposuna giren yılanı itfaiye ekipleri özel aparatla yakalayıp, doğal ortamına bıraktı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin deposuna giren yılanı itfaiye ekipleri özel aparatla yakalayıp, doğal ortamına bıraktı.
Ortakent Mahallesinde bir evin deposuna dün yılan girdi. Deponun önüne süt koyarak yılanın çıkarmaya çalışan ev sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirildi. Bölgeye ulaşan ekipler özel aparatlar yardımıyla, yılanı yakaladı. Ekiplerce yakalanan yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel