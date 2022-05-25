EVİN DEPOSUNA GİREN YILANI İTFAİYE YAKALADI - Haberler

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EVİN DEPOSUNA GİREN YILANI İTFAİYE YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin deposuna giren yılanı itfaiye ekipleri özel aparatla yakalayıp, doğal ortamına bıraktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin deposuna giren yılanı itfaiye ekipleri özel aparatla yakalayıp, doğal ortamına bıraktı.

Ortakent Mahallesinde bir evin deposuna dün yılan girdi. Deponun önüne süt koyarak yılanın çıkarmaya çalışan ev sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirildi. Bölgeye ulaşan ekipler özel aparatlar yardımıyla, yılanı yakaladı. Ekiplerce yakalanan yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Bodrum, Yılan, Güncel, Haberler

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