Evin çatısındaki kümesten 35 kök Hint keneviri çıktı, 'Kullanmak için' dedi

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Evinin çatısındaki güvercin kümesinde 35 kök Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen Ö.A. (42), ilk ifadesinde; satış yapmadığını, sadece kullanmak için ektiğini öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ile sokak satıcılığı yapan 21 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 20 adrese baskın yaptı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 35 kök Hint keneviri, 525 gram esrar, 2 kilo 608 gram bonzai, 0,42 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız 9 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorguları için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 firari ile ilgili de çalışmaların sürdüğü belirtildi.