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Evin balkonunda silahla rastgele ateş eden kadın yakalandı

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Bağcılar'da bir evin balkonunda silahla rastgele ateş eden kadın yakalanarak hakkında soruşturma başlatıldı. Olay Bağcılar'da bulunan bir sitede yaşanmıştı. Adının R.A. olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadın elindeki silahla balkondan sağa sola rastgele ateş edip sosyal medyada paylaşmıştı. Konuyla ilgili araştırma yapan polis, kadını tespit edip evinde yaptığı aramada 1 adet kuru sıkı silah buldu. Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan kadın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Evin balkonunda silahla rastgele ateş eden kadın yakalandı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir evin balkonunda silahla rastgele ateş eden kadın yakalanarak hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay Bağcılar'da bulunan bir sitede yaşanmıştı. Adının R.A. olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadın elindeki silahla balkondan sağa sola rastgele ateş edip sosyal medyada paylaşmıştı. Konuyla ilgili araştırma yapan polis, kadını tespit edip evinde yaptığı aramada 1 adet kuru sıkı silah buldu. Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan kadın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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