EVİN BAHÇESİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU Güncel Haberler ADANA'da kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu. ADANA'da kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde vatandaşlar, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu belirledi.Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde yapılan araştırmada, tabancaya ise rastlanmadı. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Narlıca Seyhan Adana Güncel Haberler

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