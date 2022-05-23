'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı - Haberler

Halk arasında "evim" adlarıyla bilinen ve faizsiz ev ve taşıt alma vaadinde bulunan 21 şirketin tasfiyesine edilmişti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), tasfiye halindeki 21 evim şirketinin mağdurları 'Evim Mağdurları Platformu' olarak Şişli'de bulunan TMSF binası önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Saat 11.00'da TMSF önünde bir araya gelen grup üyeleri açtıkları pankart ve dövizlerle yetkililerden yardım istedi. Grup, aralarından seçtikleri temsilcileri yetkililerle görüşmek için TMSF'ye gönderdi.

"ARTIK YALANDAN BIKTIK"

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