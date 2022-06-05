KASTAMONU - Evi yanan aileye devlet-millet iş birliğiyle ev yapılıyor - Haberler

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye, devlet-hayırsever iş birliğiyle yeni ev yapılıyor.

Dördül köyünde Osman ve Hatice Can çiftine ait evde 11 Nisan'da çıkan ve ailenin engelli oğulları Mehmet Can'ın hayatını kaybettiği yangının ardından Kaymakamlık öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda, aileye yeni ev yapılmasına karar verildi. Bir yakınlarında kalan Can ailesinin, inşası süren yeni evinin Kurban Bayramı'na kadar tamamlanması planlanıyor.

Şenpazar Kaymakamı Emre Kazanasmaz, AA muhabirine, Osman Can'ın eşi ve 4 çocuğuyla yaşadığı evde yangın çıktığını, 13 yaşındaki Mehmet Can'ın yangında hayatını kaybettiğini söyledi.

Yangının ardından yardım kampanyası başlattıklarını belirten Kazanasmaz, "Sayın Valimizin öncülüğünde Kaymakamlığımızın koordinesinde kampanya başlattık. Aileye 'Kurban Bayramı'na kadar sizi yeni evinize kavuşturacağız' diye söz verdik. İnşallah önümüzdeki bir aylık süreçte evin kalan kısmını bitirip aileyi eve yerleştireceğiz." dedi.

Evin yapılması için imece usulüyle çalıştıklarına işaret eden Kazanasmaz, "Kaymakamlığından Ormanına (Orman Teşkilatı), jandarmasından polisine, belediyesine, valiliğine kadar herkes elindeki imkanları seferber etti. İş adamlarımız, esnafımız, bir ekmeği olan vatandaş bile bu proje için yarısını bizlerle paylaştı. A'dan Z'ye evini yapıp eşyasını alacak para biriktirmeyi düşünüyoruz. Çok şükür, büyük kısmını hallettik. Ufak eksiklerimiz var, onu da inşallah bu süreç içerisinde tamamlayacağız." diye konuştu.

"Devletim beni yalnız bırakmadı"

Hatice Can ise yangın sırasında kendisinin eşiyle serada çalıştığını, geldiğinde evin alev topuna döndüğünü gördüğünü dile getirdi.

Gerisini hatırlamadığını anlatan Can, "Şoka girdim. Oğlum yürüyemiyordu, konuşamıyordu. Allah razı olsun herkesten, Kaymakamımızdan, milletten, devletten. Akrabamızın evinde kalıyoruz. Evimizin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Osman Can da yangın başladığında engelli oğlu ile kızının evde olduğunu kaydederek, "Kızım iftar için yemek hazırlıyordu. Evden kızımı aldım, çocuğumu kurtaramadım. Devletim beni yalnız bırakmadı, tanıdık tanımadık bütün çevreme teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.