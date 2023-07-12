Çorum'da evini kaçak sigara imalathanesine çeviren bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Evi sigara fabrikasına çevirmiş

ÇORUM - Çorum'da evini kaçak sigara imalathanesine çeviren bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın ikametinde makaron sigara dolumu yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, S.D. isimli şüphelinin kaçak sigara imal ettiği ve adeta sigara fabrikasına çevirdiği eve baskın düzenledi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada 3 bin 900 adet kıyılmış tütün doldurulmuş kaçak makaron sigara, 64 bin adet kaçak boş makaron sigara, 19 kilo kaçak kıyılmış tütün, 1 adet otomatik sigara basma makinesi ile 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Polis ekipleri kaçak sigaralara el koyarken, gözaltına alınan S.D. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.