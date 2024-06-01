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Evergrande'nin gayrımenkul şirketine mali usulsüzlük cezası

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Çin'de ödeyemediği borçlar yüzünden tasfiyesine karar verilen Evergrande'nin ana iştiraki gayrımenkul şirketi, mali usulsüzlükler sebebiyle 4,16 milyar yuan para cezasına çarptırıldı.

Çin'de ödeyemediği borçlar yüzünden tasfiyesine karar verilen Evergrande'nin ana iştiraki gayrımenkul şirketi, mali usulsüzlükler sebebiyle 4,16 milyar yuan (yaklaşık 585 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonundan (CSRC) dün yapılan açıklamada, Hengda Gayrımenkul Grubu'nun aldatıcı bilançolarla usulsüz borç tahvili çıkardığının tespit edildiği bildirildi.

2019 ve 2020 yıllarına ait mali bilançolarında gelir ve karlılığını olduğundan daha fazla rapor eden şirketin bu dönemde çıkardığı 5 kurumsal borç tahvilinden 20,8 milyar yuan (yaklaşık 2 milyar 925 milyon dolar) gelir sağladığı belirtilerek, şirketten bunun yüzde 20'sine karşılık gelen 4,16 milyar yuanı (yaklaşık 585 milyon dolar) geri ödemesi istendi.

Komisyon, ayrıca şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hui Ka Yan'ı usulsüz işlemleri nedeniyle 47 milyon yuan (yaklaşık 6,6 milyon dolar) para cezası vererek hisse senedi piyasalarından ömür boyu menetti.

Çin'in önde gelen inşaat ve emlak şirketlerinden Evergrande, gayrimenkul sektöründe giderek derinleşen borç krizine girmişti.

Toplam borç yükümlülüğü 300 milyar doları aşan şirket, vadesi geldiği halde ödeyemediğinden borçları için temerrüde düşmüştü. Alacaklıların Hong Kong'da açtığı davada mahkeme, borçların ödenmesi amacıyla şirket varlıklarının tasfiyesine karar vermişti.

Borç problemlerine ek olarak şirket hakkında düzenleyici kurumlar ve adli makamlarca soruşturma başlatılmış, Yönetim Kurulu Başkanı Hui, adli gözetim altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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