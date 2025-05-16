Everest'te Yorgunluktan Hayatını Kaybeden Dağcı

Everest'te Yorgunluktan Hayatını Kaybeden Dağcı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışan 45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago, aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti. Nepal Turizm Bakanlığı, Santiago'nun cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik sorunlar yüzünden kamp alanında bırakıldığını açıkladı.

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcının aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, 45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago, Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde bulunan 4. kampa ulaştıktan sonra yaşamını yitirdi.

Nepal Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Santiago'nun ölüm nedeninin aşırı yorgunluk olarak belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Santiago'nun cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

Caddeleri sel bastı, araçlar sulara kapıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Madrid'den Mourinho'ya telefon
Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi

MLS'te herkes Cengiz Ünder'i konuşuyor! Fırtına gibi esti
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza

Bir zamanların dünyanın en iyi sol bekinden 2 yıllık imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.