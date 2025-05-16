Everest'te Yorgunluktan Hayatını Kaybeden Dağcı
Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışan 45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago, aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti. Nepal Turizm Bakanlığı, Santiago'nun cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik sorunlar yüzünden kamp alanında bırakıldığını açıkladı.
Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcının aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, 45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago, Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde bulunan 4. kampa ulaştıktan sonra yaşamını yitirdi.
Nepal Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Santiago'nun ölüm nedeninin aşırı yorgunluk olarak belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, Santiago'nun cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel