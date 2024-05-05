Everest (Qomolangma) Dağı'ndan gün doğumu manzaraları
Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde yer alan Everest (Qomolangma) Dağı'nın muhteşem gün doğumu manzarası tabloları andıran görüntüler oluşturdu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xizang'dan bildiriyor. (XHTV)
Everest (Qomolangma) Dağı'ndan gün doğumu manzaraları
Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde yer alan Everest (Qomolangma) Dağı'nın muhteşem gün doğumu manzarası tabloları andıran görüntüler oluşturdu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xizang'dan bildiriyor.
(XHTV)