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Everest Dağı'nda Nepalli Dağcı Ölü Bulundu

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Nepalli dağcı Binod Babu Bastakoti, Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulundu. Yetkililer, Bastakoti'nin yüksek irtifa hastalığından kaynaklanan ölümünün ardından cesedinin arama kurtarma ekipleri eşliğinde zirveden indirilmeye çalışıldığını belirtti.

Nepalli dağcı Binod Babu Bastakoti dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulundu.

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Everest'in zirvesine tırmanmaya çalışan 37 yaşındaki dağcı Bastakoti'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, bir süredir kendisinden haber alınamayan Bastakoti'nin cesedinin 8 bin 848 metre yüksekliğindeki Everest Dağı zirvesi yakınında bulunduğunu açıkladı.

Dağcının ölümünün yüksek irtifa hastalığından kaynaklandığını değerlendiren yetkililer, Bastakoti'nin cesedinin arama kurtarma ekipleri eşliğinde zirveden indirilmeye çalışıldığını belirtti.

Yetkililer ayrıca dün Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulunan 40 yaşındaki Kenyalı dağcı Cheruiyot Kirui'ye eşlik eden Nepalli rehber Nawang Sherpa'ya hala ulaşılamadığını duyurdu.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda kötü planlama ve olumsuz hava koşulları bazı dağcıların hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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