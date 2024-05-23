Everest Dağı'nda Kayıp Dağcı Ölü Bulundu

Kendisinden bir süredir haber alınamayan 40 yaşındaki Kenyalı dağcı Cheruiyot Kirui, Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulundu.

Everest Today'in haberine göre, Kirui'nin cesedi Everest'in zirvesine yakın bir bölgede tespit edildi. Kenyalı dağcıya rehberlik eden Nawang isimli Nepalli dağcıdan ise henüz haber alınamadı.

Kenyalı dağcı Kirui ve Nepalli rehberinden dünden beri haber alınamıyordu.

Kirui'nin oksijen takviyesi almadan Everest Dağı'na tırmanma girişimde bulunan ilk Afrikalı dağcı olduğu belirtildi.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda kötü planlama ve olumsuz hava koşulları bazı dağcıların hayatını kaybetmesine yol açıyor.