EVE UYUŞTURUCU BASKINI

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri odada yetiştirilen uyuşturucu maddelerin yanı sıra bulaşık makinesinde ve odalarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde B.K. ve A.R.T.'nin kiraladıkları dairede kurdukları düzenek ile skunk bitkisi yetiştirdikleri bilgisine ulaştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT timleri ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri B.K. ve A.R.T.'nin adresine operasyon düzenledi. Dairede yapılan aramalarda uyuşturucu madde laboratuvarı, bulaşık makinesi içerisinde ve odalarda gizlenmiş 540 gram skunk maddesi, hassas terazi, 10 gram skunk tohumu ve odada yetiştirilen 27 kök skunk ele geçirildi.

B.K. ve A.R.T. haricinde uyuşturucu madde ticareti için evde bulunan 2 kişi de gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.