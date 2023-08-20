Eve silahlı baskın; 1 ölü, 2 yaralı (2)

ALACAK KAVGASI ÇIKTIAksaray'da bir apartman dairesinde Rahim Toprak'ın (26) tabancayla öldürülüp, Azra Şengül G. (21) ile Kemal B.'nin (35) yaralandığı olayın borç- alacak nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı.

ALACAK KAVGASI ÇIKTI

Aksaray'da bir apartman dairesinde Rahim Toprak'ın (26) tabancayla öldürülüp, Azra Şengül G. (21) ile Kemal B.'nin (35) yaralandığı olayın borç- alacak nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı. Olay anında evde bulunan İsmail B.'nin (35) de bacağından yaralandığı, 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olması nedeniyle yaralı halde Alayhan köyüne kaçtığı tespit edildi. Polis İsmail B.'yi saklandığı evde gözaltına alıp, tedavisi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olayı gerçekleştiren kişinin de Hasan Başçeşme olduğu belirlendi. İsmail B.'nin borçlu olduğu Hasan Başçeşme ile önce telefonda tartıştığı, daha sonra eve gelen Başçeşme'nin İsmail B.'ye ateş ettiği sırada araya giren Rahim Toprağı öldürdüğü, ateş etmeye devam edince İsmail B.'nin bacağından vurularak yaralandığı öğrenildi. Şüpheli Hasan Başçeşme de Taci Mahallesi'nde saklandığı evde suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,