EVE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesindeki bir eve giren boz yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesindeki bir eve giren boz yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İlçeye bağlı, Çayırekinliği Mahallesi Etebek Sokak'taki bir eve yılan girdiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı kontrollü şekilde bulunduğu yerden aldı. Yılan daha sonra doğal ortamına salındı.