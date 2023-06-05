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Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

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Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı Mersin'in Silifke ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Sazbaşı Mahallesi'ndeki bir eve giren engerek yılanı korku dolu anlar yaşattı. Ev sakinleri tarafından fark edilen yılan, ihbar üzere adrese gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gizlendiği dolabın arkasında yakalandı. Yılan, daha sonra ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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