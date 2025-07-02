EVE Enerji, Shenyang'da Yeni Batarya Üssünü Açtı

EVE Enerji, Shenyang'da Yeni Batarya Üssünü Açtı
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Çin merkezli EVE Enerji, Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde aşırı soğuklara dayanıklı lityum bataryalar üretecek yeni fabrikasını hizmete soktu. 10 milyar yuan yatırım yapılan tesis, düşük sıcaklıktaki batarya performansını artırmayı hedefliyor. Aynı gün, bataryaların soğuk iklimlerdeki kullanımına yönelik bir araştırma merkezi de açıldı.

SHENYANG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin merkezli küresel lityum batarya üreticisi EVE Enerji, ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da yeni üretim üssünü hizmete soktu. Pazartesi günü faaliyete geçen ve aşırı soğuğa dayanıklı bataryaların üretileceği fabrika, bölgenin yeni enerji sektörü açısından dönüm noktası niteliğinde.

Merkezi ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Huizhou kentinde bulunan şirketin 10 milyar yuan (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) yatırımda bulunduğu tesiste, temel olarak enerji depolama ve güç üretmeye yönelik bataryalar üretilecek. Tesiste üretilecek düşük sıcaklığa dayanıklı, yüksek yoğunluklu ve son derece güvenli olan bu bataryalarla şirket, aşırı soğuk bölgelerdeki düşük batarya performansı sorununu çözmeyi hedefliyor.

EVE Enerji'nin lityum bataryalarının soğuk iklimlerdeki kullanımına ilişkin araştırma merkezinin açılışı da aynı gün yapıldı. Merkezin direktörü Li Wei, şirketin teknolojisinden ve bölgesel ortaklıklarından yararlanarak yeni malzeme ve teknolojiler geliştireceklerini ve şarj-deşarj verimliliği de dahil olmak üzere düşük sıcaklıklardaki batarya performansını önemli ölçüde artıracaklarını belirtti.

Li, ulusal düzeyde enerji inovasyonu platformu olmaya kararlı olan merkezin, ülkenin kuzeydoğusundaki eski sanayi üssünün yeşil enerji dönüşümüne de destek vereceğini kaydetti.

Üssün bulunduğu Tiexi bölgesi, Shenyang'ın yeni enerjili araç sanayi kümesine de ev sahipliği yapıyor ve üst düzey akıllı ve yeşil üretimi hedefliyor. Bölge bu yıl içerisinde 181,6 milyar yuan değerinde 450 önemli projeyi bir araya getirdi. Bu projelerin 185'i yeni kurulurken, 265'ininse inşaatı devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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