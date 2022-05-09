(Evden çıkış otele giriş görüntüleriyle)  EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de tek başına yaşadığı dairede 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Cenk Çağın Ünlü'nün katil zanlısı kardeşi çıktı. Polis, şüpheliyi olaydan sonra kaçtığı Beyoğlu'ndaki otelde gözaltına aldı. Poliste çelişkili ifadeler veren şüphelinin olayın sebebi konusunda bir şey söylemediği öğrenildi. Şüphelinin cinayetin ardından evden çıkması ve otele girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ünlü bir şarap markasının satış temsilciliğini yapan Cenk Çağın Ünlü, 6 Mayıs 2022 tarihinde evinin terasında öldürülmüş bir halde bulundu. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı sonucu olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla açtıkları Cenk Çağın Ünlü'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

KARDEŞ KATİLİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel