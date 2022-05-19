Evden çaldıklarını bebek arabasıyla taşıdı; o anlar kamerada - Haberler

AKSARAY'da bir eve girip, çaldığı elektronik eşyaları bebek arasıyla taşıyan Cengizhan D.(26), polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 11 Mayıs'ta sabah saatlerinde Taşpazar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bir daireden telefon, bilgisayar gibi elektronik eşya çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisi Cengizhan D.'yi tespit etti. Şüpheli, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengizhan D., dün tutuklandı. Şüphelinin çaldığı eşyaları bebek arabasıyla taşıma anları güvenlik kameralarına yansıdı.