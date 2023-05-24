EVDEN 16 KAMYONLA 50 TON ÇÖP ÇIKTI

ESKİŞEHİR'de apartman sakinlerinin yayılan pis koku nedeniyle şikayet ettiği Bülent K.?ya (55) ait daire, mahkeme kararıyla boşaltıldı. Evden belediye temizlik ekiplerince yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında oturan Bülent K.?nın, evde topladığı çöpler bir süre sonra apartmanda pis kokuya neden oldu. Apartman sakinleri, uyarılarına rağmen dairesine çöp toplamaya devam eden Bülent K. hakkında savcılığa şikayette bulundu. Mahkeme, dün gece evden çöplerin temizlenmesine kararı verdi. Bu karar üzerine Odunpazarı Belediyesi ve Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) ekibi ile belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Zabıta ve polis harekete geçti. Apartmanın olduğu sokağa kamyonlar getirilirken, yol trafiğe kapatıldı. Bülent K., uyarılara rağmen kapıyı açmayınca içeri çilingirle girildi. Daireden temizlik görevlilerince 16 kamyonla yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı. Bülent K. ise hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.