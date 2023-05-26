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Evdeki yangında hırsız şüphesi

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Kilis'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evi hırsızların yaktığı iddia edildi

Evdeki yangında hırsız şüphesi

Kilis'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evi hırsızların yaktığı iddia edildi

KİLİS - Kilis'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evin hırsızlık amacıyla giren kişi yada kişiler tarafından yakıldığı ileri sürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, Kilis Merkeze bağlı Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı sokakta meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı, ev sahibinin İstanbul'da yaşadığı öğrenilirken, olay anında kapının açık olduğunu ve eve giren hırsız yada hırsızlar tarafından evin yakılmış olabileceği belirtildi.

Evde çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Okan Genç - Güncel

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