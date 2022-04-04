EVDEKİ PATLAMAYA KESİLEN DOĞAL GAZ BORUSU NEDEN OLMUŞ

SİVAS'ta 3 katlı bir binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı meydana gelen Abdi (82)- İnmi K. (74) çifti ile oğulları Turan K.'nin (42) yaralandığı patlamanın, kombiye giden doğal gaz borusunun kesilmesi nedeniyle gaz birikmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi 3'üncü Sokak üzerindeki 3 katlı aile apartmanında yaşandı. Zemin katta Turan K.'nin yaşadığı evde doğal gaz kaynaklı şiddetli bir patlama yaşandı. Bina duvarlarının yıkılmasına neden olan patlamada çevredeki binalarda da hasar oluştu. Patlama sırasında evde bulunan Turan K. ile birlikte üst katta oturan babası Abdi ve annesi İnmi K., yaralandı. Yaralılardan durumları hafif olan Abdi-İnmi K. çifti tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda yanıklar bulunan Turan K.'nin tedavisi ise sürüyor.

OTURULAMAZ RAPORU

Sabah saatlerinde AFAD ekipleri de eve gelerek incelemelerde bulundu. Evde yapılan incelemelerde mutfakta bulunan kombiye giden doğal gaz borusunun kesik olduğu belirlendi. Turan K.'nin daha önceleri evdeki doğal gaz borusunu keserek yangın çıkardığı öğrenildi. İncelemede patlamanın doğal gaz borusunun kesilmesi ve gaz birikmesi sonucu olduğu belirlendi. Bina için tahliye kararı verilerek oturulamaz raporu tutuldu. Binanın kısa zamanda kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Tedavilerinin ardından eşyalarını almak için patlamanın olduğu evlerine dönen Abdi-İnmi K. çifti olayı anlattı. Gözyaşlarına hakim olamayan İnmi K., Ani patlama sesine uykuda yakalandım. Nasıl oldu haberim yok. Patlama sonrası ben yataktan aşağıya düştüm. O zaman farkına varabildim. Şiddetli olmasa böyle olur muydu Çocuğum hasta ve sorunluydu. Alıp götürmediler. Uyuşturucu kullanıyordu dedi.Baba Abdi K.,ise, Teravihi kıldıktan sonra eve geldim. Yattıktan sonra patlama oldu. Senelerdir oğlum hastaydı. Alkol falan kullanıyordu. Gücümüz yetmedi. Patlama çok şiddetliydi. Üst kattan aşağıya inemedik diye konuştu. (DHA)