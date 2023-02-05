Evde yangın çıktı; 5'i çocuk 7 Afgan dumandan etkilendi

BURDUR'da bodrum kattaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 5'i çocuk 7 Afgan hastaneye götürüldü. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Burdur'un Recep Mahallesi Şehit Mükerrem Sokak'ta 3 katlı bir binanın bodrum katında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan ve dumandan etkilenen Afganistanlı Melike H., Seyyid Haniye H., Afshin N., Merziye H.. Seyid Hasan H., Seyid Reziye H. ve Feyyaz N. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak tedavi için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.