Evde unuttuğu kimlik 1 yılına mal oldu

DİYARBAKIR - Türkiye'de 3 milyon 234 bin adayın katılacağı Temel Yeterlilik Testi 10.15'te başladı. Bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak sınavda Diyarbakır'da da kimliğini unutan öğrenci sınavı bir dakika ile kaçırdı.

Bu yıl 3 milyon 243 bin 425 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerken baraj puanının kaldırılması ve pandemiden dolayı iki yıl aradan sonra maskesiz sınava girmek gibi ilklerde yaşandı. İlk oturum bugün 10.15'te başladı. Oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası olacak. İlk oturum olan TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi maratonu, bütün Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da başladı. Yenişehir ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Lisesi'nde sınavına girecek öğrenciler, sınav saatinden önce sınav merkezlerine geldi. Öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı. Öğrenciler sınavda heyecan yaşayıp ter dökerken, aileler de dışarıda o heyecana ortak olup Yasin-i Şerif okudu.

Kimliğini almak için eve gitti, sınava yetişemedi

Sabah vakitli olarak sınav yerine gelen bir öğrenci, görevlinin kimliğini sormasıyla unuttuğunu ve almak için eve gittiğini belirtti. Taksiye atlayıp gelen öğrenci, uyarıların yapılması ve sürenin dolmasıyla kapının kapanmasıyla sınavı 1 dakika ile kaçırdı. Okul önünde bulunan ailelerinde desteğiyle kapının çalınmasına rağmen görevliler kapıyı açmadı.

"Sınava dair bildiğim tek şey Allah'ın bir olduğu"

Sınava giren öğrencilerden Taha Fidan ise, ilk defa girdiğini, hazırlık yapmadığını söyledi. Fidan, "Heyecanlı mıyım? Değilim. Heyecan yok, beklentim yok. Sınava dair bildiğim tek şey, Allah'ın bir olduğu. Başka bir şey bilmiyorum" dedi.