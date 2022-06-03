Evde sera kurup uyuşturucu üreten kardeşler suçu birbirlerinin üzerine attı - Haberler

Evde sera kurup uyuşturucu üreten kardeşler suçu birbirlerinin üzerine attı ADANA'da evinde özel düzenekli sera kurup, Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu üreten Murat B. (54) ile kardeşi Fırat B. (34), polis baskınında suçüstü yakalandı. ADANA'da evinde özel düzenekli sera kurup, Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu üreten Murat B. (54) ile kardeşi Fırat B. (34), polis baskınında suçüstü yakalandı. Emniyetteki ifadelerinde birbirlerini suçlayan kardeşler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde Murat B. ile kardeşi Fırat B.'nin uyuşturucu madde üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin iki katlı müstakil evine operasyon düzenledi. Üst kattaki daireye giren ekipler, evin bir odasında termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu saptadı. Adreste arama yapan ekipler, seradaki 19 kök Hint keneviri, 256 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 2 havalandırma fanı, 5 LED lamba, 1 klima ünitesi, ısı ölçer ve zamanlayıcı ile uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 8 kutu kimyasal madde ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Murat B. ile kardeşi Fırat B., ifadelerinde birbirlerini suçladı. Her ikisi de uyuşturucunun kendisine değil, kardeşine ait olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat ve Fırat B. kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel Güncel Haberler

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