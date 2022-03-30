Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı - Haberler

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Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANKARA'da, oturduğu apartman dairesinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren F.A. (33), polis operasyonuyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

ANKARA'da, oturduğu apartman dairesinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren F.A. (33), polis operasyonuyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oğuzlar Mahallesi'ndeki apartman dairesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan arama sonucu F.A.'nın, fan ve led ışık sistemiyle kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Ayrıca aramada 152 kök Hint keneviri, satışa hazır 35 gram kurutulmuş esrar ile paketlemede kullanılan çok sayıda naylon poşet, hassas terazi, uyuşturucu kıyma aleti ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.A., çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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