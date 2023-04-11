Evde ölü bulunan Mehtap bebeğin cenazesi sahipsiz kaldı

ADANA'da anne ve babası uyuşturucu bağımlısı olan, evde ölü bulunan 2 aylık Mehtap bebeğin cenazesine sahip çıkan olmadı.

ADANA'da anne ve babası uyuşturucu bağımlısı olan, evde ölü bulunan 2 aylık Mehtap bebeğin cenazesine sahip çıkan olmadı. Soruşturma kapsamında bebeğin annesi Ayşegül Talay (30) tutuklanırken, babası Suat Talay (42) ise henüz bulunamadı.

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan 1 çocuk annesi Ayşegül Talay, 8 Nisan günü öğle saatlerinde itfaiyeyi arayıp, evden çıkarken anahtarını içerde unuttuğu söyleyip yardım istedi. Ekipler, adrese giderek, kapıyı kırıp açtı. Evden kötü koku geldiğini fark eden ekipler, içeride hareketsiz yatan bebeği görünce durumu polise bildirdi. Eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 aylık olduğu belirlenen bebeğin öldüğü tespit edildi.

Uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olduğu belirlenen bebeğin babası Suat Talay'ın aranıyor.