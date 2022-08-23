Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eve gittiğinde annesi ve erkek arkadaşını birlikte gören genç dehşet saçtı: 1 ölü

Güncel Haberler

Erzurum'da Ferit Y. isimli genç, 41 yaşındaki annesi Handan A. ile 34 yaşındaki erkek arkadaşı Orhan Taşyürek'i evde birlikte otururken görmesi nedeniyle kriz geçirdi. Çıkan tartışma sırasında annesini bıçakla yaralayan şahıs, annesinin sevgilisini ise bıçak darbeleriyle öldürdü.

Palandöken ilçesi TOKİ Konutları'nda dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olaya göre bir süre önce eşinden ayrılan Handan A. 10'uncu kattaki evinde erkek arkadaşı Orhan Taşyürek ile otururken oğlu Ferit Y.(24) geldi. Anahtarıyla kapıyı açıp içeri giren Ferit Y., Taşyürek ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Eve gittiğinde annesi ve erkek arkadaşını birlikte gören genç dehşet saçtı: 1 ölü

Ferit Y., eline geçirdiği bıçakla Orhan Taşyürek'e saldırdı. Bıçak darbelerine maruz kalan Taşyürek yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken, Handan A. araya girmeye çalıştı. Ancak bu sırada Handan A. de hafif yaralandı. Handan A., kendini evin banyosuna kilitledi. Ferit Y., altıncı kata geldiğinde yere düşen Orhan Taşyürek'i takip edip burada da bıçakladı.

Eve gittiğinde annesi ve erkek arkadaşını birlikte gören genç dehşet saçtı: 1 ölü

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ilk ulaşan bölgedeki devriye ekibi, kaçmaya çalışan Ferit Y.'yi suç aleti bıçakla yakaladı. Ekipler daha sonra eve girip, Handan A.'yı kendini kilitlediği banyodan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Taşyürek'in hayatını kaybettiği saptandı.

Eve gittiğinde annesi ve erkek arkadaşını birlikte gören genç dehşet saçtı: 1 ölü

Orhan Taşyürek'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Hafif yaralanan Handan A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyette sorgusu süren cinayet şüphelisi Ferit Y.'nin bir sosyal medya uygulamasında 165 bin takipçisi olduğu belirtildi.

Eve gittiğinde annesi ve erkek arkadaşını birlikte gören genç dehşet saçtı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

mehmet Yılmaz:

Çocuğun başını yaktın

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
adem :

Sen cesaret edeceksin cocuğu takmayacaksın eve nikahsız birini getireceksin sonra katil diyeceksin ALLAH kurtarsın

Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
haksız mıyım:

helalinden evlendin neyse, genç çocuğun gözüne sevgiliyi sokmak nedir abla?

Cevap Yaz 9 58 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title