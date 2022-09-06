EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ Güncel Haberler KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde maddi hasar meydana gelirken, yoğun dumandan etkilenen hastaneye kaldırıldı. Ulucami Mahallesi Bayrak sokakta F.K.'ya ait 3 katlı evin birinci katında gece yarısı yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yoğun dumandan etkilenen N.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tavşanlı İtfaiye Güncel Haberler

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